Дава рекламирует в Instagram свой пост про трагедию в Казани

Москва, 13 мая. Пост о трагедии в казанской школе рэпера и блогера Давида Манукяна, прославившегося под псевдонимом Дава, рекламируют пользователям Instagram.

После случившегося в Казани Дава полетел в столицу Татарстана, о чем рассказал в Instagram Stories. Он посетил место трагедии, унесшей жизни девяти человек, и опубликовал пост с фотографией мемориала. Блогер отметил, что произошедшее касается каждого из нас.

Пользователи Instagram заметили, что скорбный пост Давы стал появляться у них в Stories с пометкой «реклама». К сообщению прикреплена ссылка на страницу рэпера.

По мнению пользователей соцсети, блогер пытается пропиариться на трагедии в Казани. На это же намекнула ведущая «Дома-2» Ксения Бородина в своем посте в Instagram. Звезда реалити-шоу не упомянула имя Давы, однако трудно вспомнить кого-то еще из знаменитостей, полетевших в Казань.

«Когда все случилось, все решили хайповать, полетели снимать школу и пиарится на чужом горе...» — возмутилась Бородина.

После публикации поста о Казани Даву осудили некоторые подписчики. Из-за поездки на место трагедии рэпера обвинили в лицемерии. При этом многие поклонники блогера все же восхитились его поступком.