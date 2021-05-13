Краснодарские полицейские избили и обстреляли подозреваемого при задержании

Краснодар, 13 мая. СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении замначальника районного отдела полиции и других правоохранителей.

Фигурантами дела стали заместитель начальника полиции отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району и другие неустановленные сотрудники правоохранительных органов. Их подозревают в превышении должностных полномочий с угрозой применения насилия, сообщили в отделе по расследованию особо важных дел СКР по краю.

Как утверждает следствие, в марте этого года на ферме в Калининском районе проходило задержание подозреваемого в краже крупнорогатого скота. Предполагаемый вор попытался скрыться от сотрудников полиции. Тогда проходящие по делу правоохранители без достаточных оснований применили к задержанному насилие. Полицейские несколько раз ударили мужчину ногами и сделали несколько шумовых выстрелов в его сторону.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. Расследование уголовного дела о превышении полицейскими полномочий продолжается.

Пятеро полицейских из Мордовии подозреваются в незаконном обороте наркотиков, превышении должностных полномочий и хищении паспорта, писал ФАН.