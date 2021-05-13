Песков ответил на слухи о включении ЛДНР в состав России

Москва, 13 мая. Россия не собиралась «поглощать» ЛДНР ранее и не планирует делать этого в будущем, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Слова Пескова касались заявлений некоторых стран Евросоюза о том, что Российская Федерация якобы собирается «поглотить» Луганскую и Донецкую народные республики. Подобные предположения не соответствуют действительности, подчеркнул он на пресс-конференции.

«Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась», — заметил представитель Кремля.

Некоторые СМИ Запада со ссылкой на закрытые источники в ЕС сообщили, что РФ якобы планирует «присоединить неподконтрольные Киеву территории».

Песков ранее заявил о недопустимости политического преследования депутата Верховной рады Виктора Медведчука.