Актриса Анастасия Макеева впервые вышла на связь после госпитализации

Москва, 13 мая. Известная актриса театра и кино Анастасия Макеева попала в больницу. Причину госпитализации звезда не стала называть, однако рассказала, что уже в скором времени вернется домой.

Анастасия Макеева впервые вышла на связь из больницы и успокоила разволновавшихся поклонников, что постепенно приходит в себя. По словам артистки, все это время с ней был возлюбленный Роман Мальков. Мужчина не отходил от звезды ни на шаг и даже из солидарности временно поголодал. Оказалось, что после наркоза врачи запретили Макеевой какое-то время принимать пищу.

Фанаты решили, что информация о наркозе, от которого отходит актриса, может означать хирургическое вмешательство. Однако сама артистка не стала комментировать причины госпитализации. Она не теряет оптимистичный настрой и верит в лучшее.

«Все в порядке. Лежу в палате. Все хорошо», — рассказала звезда в беседе с Пятым каналом.

Макеева отметила, что чувствует себя хорошо и уже практически отошла от наркоза. Врачи, по словам актрисы, должны на днях выписать ее из больницы и отправить на домашнее лечение. В Instagram-аккаунте звезды поклонники оставили большое количество теплых слов и пожелали ей скорейшего выздоровления, ведь в конце мая Макеева должна сыграть свадьбу со своим возлюбленным.

Ради актрисы Роман Мальков оставил супругу с четырьмя детьми, которые сейчас проживают в Словении. По словам его бывшей жены Светланы, она находится в трудной ситуации, поскольку Роман не платит алименты. Макеева не осталась в стороне и обвинила экс-супругу своего жениха в клевете и жажде мести.