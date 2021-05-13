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Старый тренажер Bombardier довел директора до уголовного дела

Общество
Старый тренажер Bombardier довел директора до уголовного дела
Федеральное агентство новостей  / 

В Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга проходит предварительное слушание по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Фирма «НИТА» Олега Зыкова, которого обвиняют в совершении мошенничества в особо крупных размерах. В ситуации разбирался корреспондент ФАН.

Фирма «НИТА» уже 30 лет работает в авиационной отрасли, занимается поставкой систем навигации, связи и наблюдения, а также программного обеспечения для центров организации воздушного движения на территории РФ.

«80% воздушного пространства Российской Федерации контролируется с использованием систем нашего производства», — утверждается на сайте компании.

Олег Зыков является соучредителем и генеральным директором компании. В 2012 году ООО «Фирма «НИТА» заключил договор с Санкт-Петербургским университетом гражданской авиации на поставку нового полноразмерного тренажера пассажирского самолета Bombardier CRJ200. Сумма контракта составила 358,9 миллиона рублей. В 2013 году контракт был выполнен, авиатренажер был доставлен и установлен в университете, руководство вуза подписало акт приемки.

Однако в октябре 2018 года Главным следственным управлением по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении Зыкова было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах.

Старый тренажер Bombardier довел директора до уголовного дела
Федеральное агентство новостей  / 

Следствием было установлено, что Зыков приобрел у канадской компании САЕ Inc. за 8,8 миллиона долларов тренажер 2000 года выпуска, бывший в употреблении, модернизировал его и затем перепродал его университету за 358,9 млн рублей. Таким образом условия госконтракта формально были нарушены, поскольку оговаривалась поставка нового оборудования. В результате, по версии следствия, госбюджету был нанесен ущерб в размере 358,9 миллиона рублей, так как замена имущества менее ценным квалифицируется как хищение в размере стоимости изъятого имущества.

Олег Зыков с обвинением не согласен. По его версии, поставленный его компанией тренажер фактически является новым изделием, потому что изготовитель присвоил ему уникальный заводской номер 2U1P с датой выпуска 01.03.2013, что было занесено в формуляр.

Изготовление же тренажера полностью из новых заводских комплектующих стоило бы в два раза дороже, а использование некоторых бывших в употреблении деталей не снижает качества изделия. Также Зыков и его адвокаты не согласны с фактом причинения ущерба госбюджету, потому что рыночная стоимость поставленного тренажера на момент исполнения контракта соответствовала сумме договора, согласно выводам экспертизы, заказанной стороной защиты.

На стадии предварительного судебного слушания рассматривается процедура дальнейшего судебного разбирательства, а также вопросы о допустимости и достаточности доказательной базы по делу.

суд зыков фирма нита
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