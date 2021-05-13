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Визит Аль-Манфи в Сирт и освобождение военнопленных — что произошло в Ливии 12 мая

  /   Обновлено: 13 мая 2021 13:12
Весь мир
Визит Аль-Манфи в Сирт и освобождение военнопленных — что произошло в Ливии 12 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 12 мая 2021 года.

Визит Аль-Манфи в Сирт

Председатель Президентского совета Мухаммад аль-Манфи прибыл в город Сирт, где встретился с видными деятелями и старейшинами.

Он совершил обход районов города, пострадавших в результате многочисленных боев, а также осмотрел некоторые объекты, чтобы ознакомиться с ходом их ремонта.

Глава Президентского совета посетил в Сирте военный мемориал в память о битве при Аль-Кардабии 1915 года — решающем сражении в борьбе против итальянской колонизации.

Аль-Манфи принял в своей резиденции делегацию муниципалитета Харава. В ходе встречи он подчеркнул единство ливийской земли и необходимость продвижения процесса национального примирения и восстановления страны.

Происшествия

По меньшей мере 10 тел мигрантов, направлявшихся в Европу, были унесены волнами на берег недалеко от городов Зувара и Кастельверде на западе Ливии, сообщил чиновник из ООН. Таким образом, в результате крушения лодки, на борту которой находилось более 65 беженцев, предположительно погибло не менее 20 человек.

Политика

Спецпредставитель ООН в Ливии Ян Кубиш провел переговоры с итальянскими официальными лицами в Риме. Стороны обсудили политические события и ситуацию в области безопасности, выполнение последних двух резолюций Совета Безопасности, а также миграционный вопрос.

Ливия осуждает совершенные израильскими властями нарушения в Иерусалиме и Газе, особенно атаку на мечеть Аль-Акса и нападения на безоружных мирных жителей, и призывает к формированию твердой международной позиции в данном отношении, заявила министр иностранных дел ПНЕ Наджла Мангуш, выступая на внеочередной сессии Совета Лиги арабских государств.

Сенатор США Линдси Грэм во время телефонного разговора с премьер-министром Ливии Абд аль-Хамидом Дабибой призвал правительство придерживаться установленных сроков выборов и сделать все необходимое для обеспечения их успеха.

Заместитель председателя Президентского совета Муса аль-Куни обсудил с министром иностранных дел Алжира Сабри Букадумом пути укрепления экономических отношений между двумя государствами и преодоления трудностей, с которыми сталкиваются бизнесмены с обеих сторон. Они также затронули перспективы продвижения политического процесса по урегулированию ливийского кризиса.

Председатель Палаты представителей Агила Салех принял в своем офисе в городе Аль-Кубба председателя правления профсоюза медицинских работников. На встрече обсуждались трудности, с которыми сталкиваются медики.

Заместитель главы переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Хусейн Атыя аль-Катрани встретился с послом Испании в Ливии Франсиско Хавьером Гарсией. Стороны подтвердили намерение реализовать много совместных проектов и увеличить присутствие испанских компаний в Ливии.

Экономика

Министр иностранных дел Наджла Мангуш обсудила во время своего визита на Мальту с местными властями передачу Ливии 80 млн евро, удерживаемых на счету одного из сыновей Муаммара Каддафи в Банке Валлетты. Власти европейской страны заявили, что судьба денежных средств будет решаться через суд.

Министр экономики и торговли Мухаммад аль-Хувейдж встретился с послом Египта в Ливии Мухаммадом Салимом. Стороны обсудили подготовку к заседаниям Египетско-Ливийского верховного комитета, которые пройдут в третьем квартале 2021 года в целях обсуждения, разработки и активации ряда соглашений в сфере экономики и инвестиций.

Во время встречи Аль-Хувейдж пригласил Египет принять участие в Международной ярмарке в Триполи, которая состоится в сентябре 2021 года, с целью расширения коммерческого обмена между двумя странами и создания внешних рынков для ливийской продукции.

Общество

Заместитель председателя Президентского совета Абдалла аль-Лафи объявил об освобождении 35 военнопленных с обеих сторон. Обмен проходил в присутствии члена Совместного военного комитета «5+5» генерал-майора Мустафы Яхьи и ряда старейшин и шейхов города Аш-Шварейф.

Власти освободили 78 заключенных из тюрьмы Аль-Джадида в Триполи. Бывшие узники участвовали в боях на западе страны в составе Ливийской национальной армии (ЛНА).

Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба приветствовал этот шаг.

«Ни один заключенный не может находиться вне закона. Достигнуть примирения можно только путем установления справедливости и соблюдения судебных постановлений», — добавил он.

ливия дайджест
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