Визит Аль-Манфи в Сирт и освобождение военнопленных — что произошло в Ливии 12 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 12 мая 2021 года.

Визит Аль-Манфи в Сирт

Председатель Президентского совета Мухаммад аль-Манфи прибыл в город Сирт, где встретился с видными деятелями и старейшинами.

Он совершил обход районов города, пострадавших в результате многочисленных боев, а также осмотрел некоторые объекты, чтобы ознакомиться с ходом их ремонта.

Глава Президентского совета посетил в Сирте военный мемориал в память о битве при Аль-Кардабии 1915 года — решающем сражении в борьбе против итальянской колонизации.

Аль-Манфи принял в своей резиденции делегацию муниципалитета Харава. В ходе встречи он подчеркнул единство ливийской земли и необходимость продвижения процесса национального примирения и восстановления страны.

Происшествия

По меньшей мере 10 тел мигрантов, направлявшихся в Европу, были унесены волнами на берег недалеко от городов Зувара и Кастельверде на западе Ливии, сообщил чиновник из ООН. Таким образом, в результате крушения лодки, на борту которой находилось более 65 беженцев, предположительно погибло не менее 20 человек.

Политика

Спецпредставитель ООН в Ливии Ян Кубиш провел переговоры с итальянскими официальными лицами в Риме. Стороны обсудили политические события и ситуацию в области безопасности, выполнение последних двух резолюций Совета Безопасности, а также миграционный вопрос.

Ливия осуждает совершенные израильскими властями нарушения в Иерусалиме и Газе, особенно атаку на мечеть Аль-Акса и нападения на безоружных мирных жителей, и призывает к формированию твердой международной позиции в данном отношении, заявила министр иностранных дел ПНЕ Наджла Мангуш, выступая на внеочередной сессии Совета Лиги арабских государств.

Сенатор США Линдси Грэм во время телефонного разговора с премьер-министром Ливии Абд аль-Хамидом Дабибой призвал правительство придерживаться установленных сроков выборов и сделать все необходимое для обеспечения их успеха.

Заместитель председателя Президентского совета Муса аль-Куни обсудил с министром иностранных дел Алжира Сабри Букадумом пути укрепления экономических отношений между двумя государствами и преодоления трудностей, с которыми сталкиваются бизнесмены с обеих сторон. Они также затронули перспективы продвижения политического процесса по урегулированию ливийского кризиса.

في اتصال هاتفي مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا، الأخ العزيز موسى الكوني، ناقشنا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتذليل الصعوبات أمام رجال الأعمال من الجانبين، فضلا عن آفاق الدفع بالعملية السياسية لحل الأزمة في هذا البلد الشقيق. pic.twitter.com/p5YK0VVIf9 — Sabri Boukadoum | صبري بوقدوم (@Boukadoum_S) May 12, 2021

Председатель Палаты представителей Агила Салех принял в своем офисе в городе Аль-Кубба председателя правления профсоюза медицинских работников. На встрече обсуждались трудности, с которыми сталкиваются медики.

Заместитель главы переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Хусейн Атыя аль-Катрани встретился с послом Испании в Ливии Франсиско Хавьером Гарсией. Стороны подтвердили намерение реализовать много совместных проектов и увеличить присутствие испанских компаний в Ливии.

Encuentro con el viceprimer ministro del Gobierno de Unidad Nacional de #Libia y con el cónsul general de Libia en Túnez. Abordamos muchos proyectos cooperación común y mayor presencia de empresas españolas en Libia. Fuerte apoyo a las elecciones y deseo de visitar Bengasi???????????????? pic.twitter.com/UuYhr4dPMH — Embajada de España en Libia (@EmbEspLibia) May 12, 2021

Экономика

Министр иностранных дел Наджла Мангуш обсудила во время своего визита на Мальту с местными властями передачу Ливии 80 млн евро, удерживаемых на счету одного из сыновей Муаммара Каддафи в Банке Валлетты. Власти европейской страны заявили, что судьба денежных средств будет решаться через суд.

Министр экономики и торговли Мухаммад аль-Хувейдж встретился с послом Египта в Ливии Мухаммадом Салимом. Стороны обсудили подготовку к заседаниям Египетско-Ливийского верховного комитета, которые пройдут в третьем квартале 2021 года в целях обсуждения, разработки и активации ряда соглашений в сфере экономики и инвестиций.

Во время встречи Аль-Хувейдж пригласил Египет принять участие в Международной ярмарке в Триполи, которая состоится в сентябре 2021 года, с целью расширения коммерческого обмена между двумя странами и создания внешних рынков для ливийской продукции.

Общество

Заместитель председателя Президентского совета Абдалла аль-Лафи объявил об освобождении 35 военнопленных с обеих сторон. Обмен проходил в присутствии члена Совместного военного комитета «5+5» генерал-майора Мустафы Яхьи и ряда старейшин и шейхов города Аш-Шварейф.

Власти освободили 78 заключенных из тюрьмы Аль-Джадида в Триполи. Бывшие узники участвовали в боях на западе страны в составе Ливийской национальной армии (ЛНА).

أُطلق مساء الأربعاء سراح 78 سجينا قاتلوا في صفوف قوات رجل شرق #ليبيا القوي المشير #خليفة_حفتر خلال هجومها على العاصمة #طرابلس. https://t.co/0D7skVtjUw — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) May 13, 2021

Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба приветствовал этот шаг.

«Ни один заключенный не может находиться вне закона. Достигнуть примирения можно только путем установления справедливости и соблюдения судебных постановлений», — добавил он.