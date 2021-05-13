Туапсинских учеников малокомплектной школы перевели на домашнее обучение из-за COVID-19

Туапсе, 13 мая. Ученики малокомплектной школы в Туапсинском районе перешли на удаленку с применением дистанционных технологий. Причиной тому стали выявленные случаи коронавируса.

Детские сады, колледжи и техникумы Краснодарского края при этом работают в обычном режиме, сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики. Занятия в традиционном формате продолжают более чем 75 тыс. студентов в 46 вузах. Однако Северо-Кавказский филиал Российского госуниверситета правосудия продолжает находиться на дистанционном обучении, рассказали в оперативном штабе региона в беседе с Федеральным агентством новостей.

«Для детей организовали домашнее обучение с применением дистанционных технологий. Также закрыты три класса в двух школах Краснодара и Туапсинского района», — говорится в сообщении.

Российские врачи продолжают бороться с пандемией коронавируса. Согласно последним данным, за минувшие 24 часа в РФ выявили 8380 новых случаев COVID-19. Клинических проявлений болезни не обнаружили у 16,1% пациентов. За весь период с начала распространения инфекции зарегистрировано 4 913 439 заражений. Полностью побороть коронавирус смогли 4 527 878 граждан.