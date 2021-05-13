Иван Ургант призвал жюри кинопремии «Золотой глобус» брать пример с судей «Маски»

Москва, 13 мая. Телеведущий Иван Ургант в шутку заявил, что жюри «Золотого глобуса» необходимо равняться на российское шоу «Маска», чтобы избежать громких скандалов, в том числе и гендерных.

Ургант в своей юмористической программе прокомментировал крупный скандал, который недавно разгорелся в Голливуде. Американский актер Том Круз отказался от всех полученных «Золотых глобусов». Такое решение звезда фильма «Миссия невыполнима» принял из-за того, что ассоциация иностранной прессы не обеспечила расового разнообразия в жюри.

Ведущий «Вечернего Урганта» добавил, что это не первое подобное обвинение в адрес «Золотого глобуса». Он призвал организаторов премии во избежание подобных инцидентов брать пример с российской «Маски». По словам Урганта, популярный проект канала НТВ может дать фору любому американскому шоу в расовом и гендерном разнообразии.

«Там представлены все: и мужчины, и женщины, и трансгендеры, и Валерия, и Тимур Родригез, и Регина Тодоренко», — в шутку заявил телеведущий.

Ургант не первый раз иронично высказывается о «Маске». Недавно он обратил внимание на эмоциональную реакцию Филиппа Киркорова, который криками отреагировал на появление отца Бедроса Киркорова на сцене проекта.