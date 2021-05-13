Жители Израиля стали получать сообщения о возможных ударах из сектора Газа

Тель-Авив, 13 мая. Сообщения, предупреждающие о возможных ракетных ударах со стороны сектора Газа, стали приходить жителям Израиля.

Как сообщает сайт 360tv.ru, такой информацией поделился один из местных жителей. По его данным, в оповещениях идет речь о направлениях возможных обстрелов.

«Жителям рассылают оповещения, в каких направлениях могут полететь ракеты. Но много тех, кто никакие оповещения не получает», — рассказал он.

В сообщениях указывается, что под огонь могут попасть населенные пункты в центральной части страны, такие как Рамот ха-Шавим, Сде Варбург, Батцра. Помимо них, обстрелам могут быть подвергнуты Тель Монд, Ахитув, Аметц, Бургата, Ган Йошия, Янув, Вади Ара и Изреельская долина.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о готовности к операции сухопутных войск в секторе Газа.