Сбербанк признал «ошибку рынка» при оценке последствий коронакризиса

Москва, 13 мая. Последствия пандемии коронавируса для банковского сектора оказались менее драматичными, чем ожидалось, сообщили в Сбербанке.

Не реализовались прогнозы по ухудшению качества кредитного портфеля банков из-за пандемии. Также не столь драматичными оказались эффекты от карантинных ограничений, сообщил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, весь рынок ошибся при прогнозировании относительно просрочки и ухудшения качества кредитного портфеля. Также он отметил, что платежная дисциплина клиентов была лучше прогнозов, передает РБК.

По итогам первого квартала текущего года Сбербанк понизил прогноз уровня риска по кредитному портфелю с 1,2–1,4% до 1%. Речь идет о показателе cost of risk — сумма резервов под кредитные потери в отношении к размеру кредитного портфеля. При этом чистая прибыль банков в 2020 году составила 1,6 трлн рублей, что на 6% меньше, чем рекордная прибыль годом ранее, что говорит о меньшем уроне от кризиса.

По данным Всемирного банка (ВБ) денежные переводы из России продолжают быть наименее дорогостоящими. Их стоимость снизилась с 2,1% до 1%.