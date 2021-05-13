В Минэкономразвития назвали отличия легальных сборщиков пожертвований от мошенников

Готового механизма определения добросовестности организации или частного сборщика пожертвований в России пока нет. Об этом в интервью ФАН рассказала замдиректора Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития РФ Елена Иваницкая.

В связи с возросшим количеством некоммерческих организаций, политических и общественных активистов, объявляющих сбор пожертвований через интернет-каналы, видеостримы и другими способами, специалист поделилась рекомендациями по определению добросовестных сборщиков донатов.

Специалист пояснила, что закон предусматривает сбор пожертвований только организациями, физические лица запускать такие акции не могут.

«При принятии решения (о жертвовании денежных средств. — Прим. ФАН) можно руководствоваться информацией, которая размещается на сайте некоммерческой организации: сведениями о проекте (программе, мероприятии), на который можно пожертвовать средства», — рассказала собеседница агентства.

Иваницкая посоветовала обращать внимание на отчетности НКО о расходовании денег на предыдущие акции: отсутствие такой информации должно навести на подозрение. Важным является и наличие в открытом доступе отчетности НКО о своей деятельности в целом за предыдущий год.

«Возможно, у НКО есть информация о других организациях-партнерах, которым гражданин доверяет», — добавила представитель Минэкономразвития.

Эксперт предупредила, что в Кодексе об административных правонарушениях в будущем может появиться положение об ответственности за нарушения при использовании ящиков для сбора пожертвований. Соответствующий проект федерального закона сейчас находится в Госдуме.

Механизмы привлечения к ответственности недобросовестных благотворительных организаций уже существуют: они зафиксированы в федеральных законах №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и №135-ФЗ «О благотворительности и добровольчестве (волонтерстве)».

«Так, в случае совершения благотворительной организацией действий, противоречащих ее целям, а также Федеральному закону №135-ФЗ, орган, принявший решение о государственной регистрации данной благотворительной организации (Минюст России), может направить ей предупреждение в письменной форме», — пояснила собеседница ФАН.

В случае неоднократного предупреждения благотворительной организации в письменной форме, она может быть ликвидирована в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, добавила Елена Иваницкая.