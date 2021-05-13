Триполи, 13 мая. Комиссия по правам человека в Ливии (NCHRL) поприветствовала освобождение 78 заключенных из столичной тюрьмы «Митига». Процесс лично проконтролировала министр юстиции Правительства национального единства Халима Ибрагим Абдель Рахман аль-Бусифи.

Комитет подчеркнул важность таких шагов в поддержку усилий по установлению мира и всеобъемлющему социальному примирению в североафриканском государстве. Специалисты настаивают на амнистии всех произвольно задержанных лиц и раскрытии судеб похищенных и насильственно исчезнувших граждан.

Представители NCHRL отметили, что освобождение заключенных является необходимой мерой на пути к укреплению доверия между правительством и народом и вносит значительный вклад в процесс урегулирования ситуации в стране.

«Способствует верховенству закона и уважению прав человека в качестве необходимой основы для мира и стабильности в Ливии», — говорится в сообщении комитета.

По меньшей мере шесть россиян, включая президента Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея, незаконно удерживались в тюрьме «Митига» после революции 2011 года.

Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

Российский социолог и его переводчик Самер Суэйфан на протяжении полутора лет находились в учреждении принудительного заключения без предъявления обвинений. Их избивали и морили голодом, пытаясь добиться признания в якобы преступной деятельности с их стороны на территории североафриканского государства.

Представители Центра нарушений прав человека внимательно изучили деятельность надзирателей в тюрьме «Митига» и в каких условиях содержатся заключенные. Помимо пыток и антисанитарных условий, администрация занималась вымогательством в обмен на освобождение иностранных граждан.