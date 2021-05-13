Депутаты Рады вступились за Медведчука на фоне обвинений в госизмене

Киев, 13 мая. Депутаты Верховной рады Украины обратились в суд и заявили о готовности поручиться за лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

Ранее Генеральная прокуратура Украины предъявила Медведчуку обвинения в государственной измене. Депутат парламента от ОПЗЖ Ренат Кузьмин сообщил, что 40 членов Верховной рады готовы лично поручиться за главу партии.

«Теперь прокурору в процессе придется доказать суду необходимость лишения свободы Медведчука», — написал Кузьмин в Telegram-канале.

Печерский суд Киева 13 мая изберет меру пресечения для Медведчука. Сообщается, что в связи с предъявленными обвинениями политику грозит до 15 лет лишения свободы.