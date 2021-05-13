Брюссель, 13 мая. Россия «намерена» интегрировать части восточной Украины при помощи выборов и выдачи паспортов, сказано в документе Евросоюза, с которым ознакомились журналисты Bloomberg.

Европейские представители указали на то, что Брюссель может усилить энергобезопасность украинского государства, а также привлечь Киев к проектам ЕС на фоне так называемой российской угрозы.

В документе подчеркивается, что Москва якобы планирует «интегрировать» Донбасс при помощи «нелегитимных выборов» и выдачи российских паспортов местным жителям.

Украинское руководство на протяжении долгого времени безосновательно пытается возложить ответственность за происходящее на востоке страны на Россию. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского обострения.

Как стало известно ранее, генсек ООН назвал маловероятным появление миротворцев в Донбассе.