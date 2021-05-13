Среди российских профессиональных праздников День полярника — один из самых молодых. Он был утвержден указом президента в 2013 году, а с инициативой его создания выступила группа представителей Совета Федерации годом ранее.

ФАН рассказывает, какова идея праздника, как была выбрана дата и почему его учреждение было похоже на анекдот.

Как появился День полярника в России

Северный полюс — регион с экстремальными погодными условиями, численность населения которого невелика. Но кроме народов Крайнего Севера, которые традиционно живут в этой местности, сюда ежегодно приезжают тысячи специалистов.

Среди них — океанологи и геологи, изучающие природные особенности региона для развития здесь хозяйственной деятельности. Здесь трудятся газо- и нефтедобытчики, исполняют профессиональный долг военнослужащие самых северных российских частей. По данным Минприроды РФ, общая численность людей, которых можно уверенно называть полярниками, превышает два миллиона человек. И, конечно, профессионалам, связавшим свою жизнь с Крайним Севером, был необходим свой праздник.

Предпосылки к его созданию были давно. Стихийно дни полярников отмечали в Арктике многие годы. В разных местностях его праздновали в разное время: где-то в июне, когда погода в регионе становится особенно «мягкой». Где-то — в сентябре, когда традиционно завершается экспедиционный сезон.

Однако дату праздника выбрали по иному принципу, отдав дань памяти первым советским полярникам, которым покорился этот негостеприимный край.

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Почему отмечают День полярника 21 мая

В 1936 году было принято решение направить на Северный полюс первую советскую научную экспедицию под руководством Ивана Папанина. Группе из четырех ученых предстояла очень сложная задача: организовать полярную станцию на дрейфующем льде и в течение года собирать данные о природе региона.

Доставку экспедиции запланировали на весну 1937 года, и первый советский самолет, который пилотировал летчик Михаил Водопьянов, сел на полярный лед 21 мая. Несмотря на то что другие самолеты летного отряда добрались до конечной точки маршрута только в начале июня, именно этот день считают датой начала работы полярной экспедиции. И именно ее выбрали для учреждения праздника.

Работа экспедиции оказалась успешной, несмотря на то что группа продержалась в регионе меньше запланированного времени. Спустя 274 дня стало понятно, что пребывание людей на дрейфующей льдине, которая неоднократно трескалась, стало опасным, и команду эвакуировали ледоколами. Ученые привезли с собой бесценный материал, который впервые позволил получить достоверные данные о природных условиях Крайнего Севера и о процессах, происходящих там. Члены экспедиции были представлены к высоким государственным наградам, а их последователи — современные полярники — продолжают начатое почти 100 лет назад освоение Северного полюса.

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Празднование Дня полярника в 2021 году

Подписание указа об установлении даты праздника президентом в 2013 году сопровождалось комичной историей. Об обещании учредить праздничный день для людей, связавших жизни с Севером, Владимиру Путину в ходе «Прямой линии» напомнил представитель сообщества полярников Санкт-Петербурга Николай Корнилов. На эту просьбу президент ответил: «Начинайте отмечать, мы подпишем». Через некоторое время указ был опубликован. В 2021 году праздник отметят в девятый раз.

Выходным этот день не стал, а потому полярники отмечают его и принимают поздравления в рабочей обстановке: в арктических походах, на научных станциях, в исследовательских экспедициях.

Свои традиции празднования сложились в Санкт-Петербурге, где находятся крупнейшие российские исследовательские институты Арктики и Полярная комиссия Морского совета. К празднованию привлекают школьников и студентов: 21 мая они встречаются с учеными и исследователями, которые делятся знаниями о регионе и интересными историями о работе на Севере.

По традиции, 20 и 21 мая жители Петербурга пишут Арктический диктант — своеобразное тестирование на знание особенностей региона. В эти дни можно подняться на борт ледокола «Красин», превращенного в музей.