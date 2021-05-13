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Деревню староверов затопило в Красноярском крае

Происшествия
Деревню староверов затопило в Красноярском крае
пресс-служба администрации Енисейского района  / 

Красноярск, 13 мая. В четверг в деревне Александровский шлюз Енисейского района Красноярского края уровень воды стабилизировался. Но все равно находится на критическом уровне. Весеннее половодье стало причиной повышения уровня воды в реке Кас. Как сообщили в пресс-службе администрации Енисейского района, специалисты продолжают контролировать ситуацию.

«На 12:00 11 мая 2021 г. у поселка Александровский Шлюз вода поднялась до 799 см. при критическом уровне 750. За три часа динамика составила 10 см. Это привело к подтоплению одного жилого дома, где проживают два человека. Единая дежурная диспетчерская служба Енисейского района прогнозирует, что уровень реки Кас продолжит расти в течение недели», — рассказали в пресс службе ведомства.  

Деревня Александровский Шлюз находится в 210 километрах от Енисейска на севере Красноярского края. Добраться до деревни можно только по воздуху. Оперативная группа представителей администрации и МЧС вылетели в затопленный населенный пункт. На территории Луговатского сельсовета, куда входит Александровский Шлюз, введен режим ЧС. На месте находится глава Луговатского сельского совета Петр Зебеев. Ссылаясь на него, пресс-служба администрации района информирует о том, что из Александровского Шлюза уже эвакуировано 14 из 30 проживающих там детей. На место ЧС отправлены передвижная электростанция и палатки.

«12 мая уровень воды на 07:00 составил уже 826 см. В зоне подтопления оказались три жилых дома по ул. Лесной и ул. Заречной с численностью проживающих 10 человек, из них четверо детей. Пострадавшие размещены по родственникам в этом же населенном пункте», — сообщил на заседании комиссии по Чрезвычайной ситуации Енисейского района глава района Александр Кулешов.

Самый большой уровень воды в деревне был зафиксирован 5 мая 2020 года. Он составил 865 сантиметров. Тогда в зону затопления попали восемь из 34 домов жителей деревни, ФАП и дизель-электростанция, подмыло опоры ЛЭП.

Сейчас связь с Александровским Шлюзом поддерживают посредством раций гидропоста и метеостанции. Работает в деревне и домашний телефон работника гидропоста. Жители населенного пункта помогают пострадавшим на улицах Заречная и Лесная, спасают подтопленное имущество.

красноярский край наводнение Александровский шлюз Енисейский район
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