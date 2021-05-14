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Стоит ли родителям запрещать детям слушать Моргенштерна: мнение семейного психолога

Общество
Стоит ли родителям запрещать детям слушать Моргенштерна: мнение семейного психолога
instagram.com  /  @morgen_shtern

В Санкт-Петербурге отменили концерт репера Моргенштерна, который должен был пройти 16 мая. Одна из возможных причин — жалобы родителей на пропаганду наркотиков в песнях. Петербургский комитет по культуре этот вариант опровергает, ссылаясь на ошибку организаторов в подаче заявления на проведение концерта.  

Могут ли песни подтолкнуть подростка к нарушению закона? Могут ли родители с детства формировать музыкальный вкус ребенка? На эти вопросы ФАН ответила семейный, детский психолог Наталья Наумова.

«Тексты песен действительно могут формировать в ребенке определенный запрос, после которого в дальнейшем будет совершено какое-то противозаконное действие. Просто подростки еще не взрослые, но уже и не дети. Они чувствуют себя взрослыми, но понимают, что родители их таковыми не воспринимают. Из-за этого происходит некое противостояние взрослым людям, особенно когда у ребенка плохо сформированы отношения с родителями», — рассказала собеседница агентства.

Стоит ли родителям запрещать детям слушать Моргенштерна: мнение семейного психолога
pixabay.com  / 

Психолог объяснила, что недоверие со стороны родителей подталкивает подростка к тому, что он всячески пытается доказать свою самостоятельность.

«В подростковых группах всегда есть кумиры, которые ведут себя не так, как заведено в обществе. Они (кумиры. — Прим. ФАН) могут использовать ненормативную лексику, поддерживать запрещенные препараты и другое. Для подростков тексты их песен — как некое зомбирование. И в какой-то ситуации кризиса, внутреннего дискомфорта, когда есть потребность доказать свою значимость, ребенок может начать действовать исходя из слов песни. Она может и не быть его любимой, но она принята в его среде, где сверстники ее слушают», — объяснила Наталья Наумова.

Собеседница Федерального агентства новостей отметила, что родители должны позволить ребенку сформировать свой музыкальный вкус.

«Ни в коем случае нельзя говорить, что какая-то музыка плохая, а какая-то хорошая. Родителям нельзя осуждать никакое музыкальное течение. Очень важно ребенку дать сформировать собственный вывод», — резюмировала Наталья Наумова.

Ранее детский психолог рассказала, как привить ребенку любовь к чтению.

музыка детский психолог моргенштерн
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