Россиянам назвали лучшие курорты для похудения

Москва, 13 мая. Лучшие курорты для отдыха с целью укрепить здоровье и сбросить лишний вес перечислили аналитики онлайн-сервиса Tvil.ru.

Российские путешественники стали чаще интересоваться курортными маршрутами, где можно гулять по горам, а также ходить пешком к морю или достопримечательностям, чтобы избавиться от лишних килограммов. Согласно данным исследования, лучшими местами для похудения стали Пятигорск, Алупка и Лоо.

Для активного отдыха россияне выбирают такие города, как Дербент, Стерлитамак, Кировск и Владикавказ. Дешевле всего обойдется тур в Пятигорск, а самый дорогой — в Сортавалу. Еще одним способом похудения на отдыхе оказалась бронь квартир рядом со спорткомплексами или трекинговыми маршрутами, пишет Lenta.ru.

Отечественные курорты стали особенно популярными в последнее время, что способствует развитию внутреннего туризма. Накануне один из пляжей Анапы получил престижную награду «Голубой флаг».