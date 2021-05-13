Спрос на аренду жилья в России вырос на 5%

Москва, 13 мая. Долгосрочная аренда квартир в РФ по итогам первого квартала 2021 года стала более востребованной, следует из данных аналитиков «Авито Недвижимости».

Среди арендаторов традиционно популярны однокомнатные и двухкомнатные квартиры, на них в совокупности пришлось почти 85% спроса. По словам аналитиков, спрос в сегменте во многом обусловлен смягчением ограничений, принятых на фоне распространения коронавируса. Возобновление деловой активности и внутренней миграции населения фиксируется после локдауна, передает газета «Известия».

Растущий интерес к найму жилья способствует более быстрой его сдаче, тогда как новые объекты на рынок выходят не так быстро. Предложение аренды квартир за год сократилось на 9%, а с четвертого квартала наблюдается снижение показателя на 1%. Арендные ставки за год выросли на 3%. Снять квартиру в наем в первом квартале можно было в среднем по России за 18,3 тысячи рублей в месяц.

Житель Сочи ранее раскрыл российским туристам секреты, как можно сэкономить на отдыхе при поездке в Краснодарский край. Один из советов — торговаться при аренде жилья на курорте.