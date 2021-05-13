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Возможность побороть растущее число бездомных в США поставили под сомнение

Экономика
Возможность побороть растущее число бездомных в США поставили под сомнение
Global Look Press  /  Ringo Chiu / ZUMAPRESS.com

Лос-Анджелес, 13 мая. В США растет число бездомных граждан. Только в одной Калифорнии их около 161 тысячи человек. Попытки решить эту проблему могут обойтись местным властям в круглую сумму.

Решение кризиса бездомности в штате потребует примерно 12 миллиардов долларов. Такой план представил губернатор Калифорнии, предлагая организовать в регионе 46 тысяч новых единиц жилья. При этом 3,5 миллиарда долларов хотят направить на предоставление различного рода субсидий нуждающимся. Количество бездомных людей в этом штате больше, чем в остальных, пишет The Guardian.

Пользователи Сети прокомментировали предложение американского чиновника. Люди сомневаются, что проблему получится решить окончательно.

«Обеспечат жильем, а дальше что? Безработный не будет оплачивать коммунальные услуги, то есть будет сидеть на шее штата», — уверены граждане.


«Что-то мне сомнительно, что деньги дойдут до бездомных», — написали в комментариях к статье.

«Проблема бездомности не в отсутствии жилья, а в правилах игры капитализма и в извращенной социальной политике. До них еще не дошло, что печатанием денег проблемы не решаются», — рассуждают пользователи.

Соединенные Штаты Америки уверенно движутся к «статусу страны третьего мира», считают читатели, сходясь во мнении, что влияние указанной суммы бездомным американцам не поможет.

Популярный пляж Лос-Анджелеса превратился в прибежище бездомных. На его территории развели грязь и антисанитарию, а местные боятся выходить на берег вечером из-за высокой преступности.

сша кризис финансирование бездомные
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