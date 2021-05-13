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Асяновскую сельскую библиотеку модернизировали в рамках нацпроекта «Культура»

Общество
Асяновскую сельскую библиотеку модернизировали в рамках нацпроекта «Культура»
Федеральное агентство новостей  / 

В рамках нацпроекта «Культура» завершилась модернизация здания Асяновской сельской модельной библиотеки-филиала №5 Дюртюлинского района Республики Башкортостан. На обновление было выделено 7,5 миллионов рублей. Из них 2,5 миллиона поступило из бюджета республики. Кроме того, 23418,22 тысяч рублей из бюджета республики (в том числе из местного бюджета 630 тысяч рублей) было направлено на проведение капитального ремонта здания сельского многофункционального клуба, в котором расположена Асяновская сельская библиотека.

Преобразившаяся библиотека ждет посетителей. К их услугам здесь: комфортное пространство, высокоскоростной интернет, доступ к новейшим информационным технологиям. Также здесь появились акустическая система, современная звуковая система для проведения мероприятий, ноутбуки и  Wi-Fi, электронные книги, планшеты, ламинатор, компьютерная и копировальная техника. Кроме того, фонд библиотеки пополнился новой и актуальной литературой от классики до современности, всего порядка трех тысяч экземпляров.

В рамках нацпроекта «Культура» модернизирована Асяновская сельская библиотека
Федеральное агентство новостей  / 

Большое внимание было уделено зонированию помещений. Для маленьких читателей появилась детская зона с книжным стеллажом в виде дерева, удобными партами-трансформерами, мягкими коврами, сухим бассейном и многочисленными настольными играми. Развивать детскую речь, память и приучать подрастающее поколение к книгам и библиотеке призван появившийся здесь кукольный театр.

Для ребят постарше оборудована зона с игровыми приставками. Есть здесь и интерактивная песочница. Она позволит детям изучать базовые основы школьных предметов: географии, биологии, арифметики, истории, физики, астрономии и даже рисования. Интерактивная панель порадует посетителей образовательными играми, викторинами, тестами. Можно ее использовать и для рисования, создания коллажей. Расположенный здесь же интерактивный сенсорный стол представляет собой большой планшет. Его могут использовать сразу несколько человек.

В рамках нацпроекта «Культура» модернизирована Асяновская сельская библиотека
Федеральное агентство новостей  / 

Воспользоваться новейшей техникой, найти информацию в Национальной электронной библиотеке, поработать, обучиться компьютерной грамотности позволят индивидуальные рабочие зоны. Театрализованные представления, литературные гостиные, флешмобы, буккроссинги, виртуальные конференции, круглые столы, индивидуальные библиотечные проекты, тематические литературные вечера будут проводиться в отдельной зоне досуга.

Позаботились и о читателях с ограниченными возможностями здоровья. Для них здесь оборудованы: информационное табло, тактильные таблички с азбукой Брайля, рельефно-точечные наклейки на поручни, тактильные пиктограммы и указатели. Еще одной новинкой стала «умная» полка». Благодаря этому устройству можно брать и возвращать книги без читательского билета. Достаточно просто поставить издание с RFID-метками на полку, и оно автоматически зафиксируется в системе.

В рамках нацпроекта «Культура» модернизирована Асяновская сельская библиотека
Федеральное агентство новостей  / 

Такое преображение открыло новые возможности для работников библиотеки в проведении познавательных мероприятий и в организации досуга пользователей, позволило объединить новые технологии и книги для нравственного развития общества и формирования у людей потребности в чтении. Это, в свою очередь, приведет к улучшению качества обслуживания пользователей и росту количества посещений.

Всего в 2020 году в регионе модернизировано четыре библиотеки, а в 2021 году будут обновлены еще пять.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что администрация Северной столицы планирует перевести медицину Петербурга на цифровой формат к 2022 году.

башкортостан библиотека нацпроект
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