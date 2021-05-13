Минцифры РФ запускает программу акселерации технологических компаний

Москва, 13 мая. ИТ-стартапам помогут повысить инвестиционную привлекательность разрабатываемых ими продуктов.

Российские компании, работающие в сфере разработки новых коммуникационных интернет-технологий, могут принять участие в программе акселерации, запущенной Минцифры РФ совместно с Фондом развития интернет-инициатив. В рамках программы будут проводиться тренинги, мастер-классы и консультации с целью повышения инвестиционной привлекательности проектов, пишет интернет-издание «Социальный Калининград».

К участию приглашаются ИТ-стартапы, разрабатывающие рекомендательные, игровые, видео- и аудиосервисы, а также другие продукты. Оставить заявку можно на сайте Фонда развития интернет-инициатив до 10 июня. Старт программы запланирован на 22 июля, сообщается на сайте Министерства цифрового развития.

Как сообщалось ранее, Минцифры и Минтруд внедряют сервис «Онлайн-помощь при инвалидности» в России на портале «Госуслуги».