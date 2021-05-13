ВСУ дважды обстреляли территорию ДНР в течение суток

Донецк, 13 мая. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают нарушать режим прекращения огня на востоке страны, заявили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным официальных представителей СЦКК, за минувшие сутки подразделения ВСУ дважды обстреляли территорию республики, при этом использовались гранатометы, минометы и различное стрелковое вооружение. Днем раньше, 11 мая 2021 года, со стороны ВСУ также было произведено два обстрела Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что Народная милиция ЛНР готова дать решительный отпор любым попыткам Киева силовым образом решить конфликт на востоке Украины.