Принцы Уильям и Гарри не общаются после похорон супруга Елизаветы II

Лондон, 13 мая. Внуки британской королевы Елизаветы II, принцы Уильям и Гарри не наладили отношения и продолжили враждовать даже после похорон деда.

Разлад между братьями спровоцировал отказ принца Гарри и его жены Меган Маркл от королевских привилегий и переезд супругов в США. Внуки королевы встретились на похоронах ее мужа принца Филиппа, но, похоже, так и не помирились.

«Согласно моим источникам, на текущий момент они не общаются», — рассказал главный редактор телеканала о королевской семье True Royalty TV Ник Буллен.

После церемонии прощания с супругом Елизаветы II близкие к королевской семье источники говорили, что общение принцев Гарри и Уильяма было натянутым. Однако, по мнению Буллена, встреча на похоронах деда стала для братьев еще одним шагом к восстановлению отношений.

Принцы Уильям и Гарри ранее отказались выступать вместе на открытии памятника своей матери принцессе Диане. Каждый из братьев настоял на произнесении отдельной речи. Церемония открытия монумента состоится 1 июля.