Сбербанк выпустит художественный сериал о себе с известными актерами

Москва, 13 мая. Сбербанк снимет художественный сериал о себе, в котором задействуют известных актеров, рассказал старший вице-президент банка Владислав Крейнин.

Проект получил рабочее название «Как в «Сбере». По словам Крейнина, к работе привлекут очень успешных сериальных продюсеров. Пока планируется выпустить сериал на платформе OKKO, входящей в экосистему «Сбера».

«Но возможно, что после того, как будут сняты пилотные серии, им заинтересуются и федеральные каналы», — отметил старший вице-президент Сбербанка.

Выход проекта могут приурочить ко дню рождения банка. Он отмечается 12 ноября.

«Сбер» занимается разработкой российского аналога популярного видеосервиса Zoom. Как стало известно ранее, создатели уже заканчивают тестирование проекта.