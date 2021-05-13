Агата Муцениеце собирается отправить дочь на шоу «Голос.Дети»

Москва, 13 мая. Дочь Павла Прилучного и Агаты Муцениеце — пятилетняя Мия — может принять участие в следующем сезоне музыкального шоу «Голос.Дети». По словам актрисы, у ребенка красивый вокал.

Музыкальный проект уже много лет идет на Первом канале и пользуется большой популярностью. Сама звезда сериала «Закрытая школа» Агата Муцениеце ведет шоу «Голос.Дети» вместе с Дмитрием Нагиевым. В одном из последних интервью она рассказала, что в следующем году ее дочь Мия пойдет в музыкальную школу. По словам актрисы, она давно разглядела у своего ребенка певческий талант, поэтому не исключает, что малышка может появиться в детском «Голосе».

«Она очень артистичная и музыкальная девочка. У нее потрясающий слух и красивый вокал. <...> Так что, «Голос.Дети», жди нас», — рассказала Муцениеце порталу 7days.

Звезда добавила, что Мия, скорее всего, очень расстроится, если не пройдет отборочные туры, однако сама она не видит в этом ничего страшного. По мнению актрисы, ребенок с детства должен привыкать, что «не все в жизни дается легко, можно и проиграть».

«Я буду рядом, мы вместе преодолеем этот проигрыш, отряхнемся и пойдем дальше», — оптимистично заявила Муцениеце.

Зрители шоу «Голос.Дети» часто критикуют звездных родителей, которые отправляют детей на проект. Так, победа дочери Алсу в шестом сезоне обернулась большим скандалом. Критиковали и наследницу Сергея Трофимова, которая заняла второе место в последнем сезоне.

После выхода финального выпуска «Голос.Дети» пользователи Сети осудили наставников проекта, которые решили дать детям исполнить взрослые песни. Они назвали восьмой сезон «позорищем на весь мир» и в очередной раз потребовали создателей шоу сменить жюри.