Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
13 мая 11:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:57
Армия
Военный эксперт Тимошенко назвал признаки подготовки США к высадке на Чукотку
11:55
Происшествия
Полиция Петербурга разыскивает обокравшую пенсионера «продавщицу меда»
11:55
Общество
Диетолог объяснил, как ни в чем себе не отказывать и не толстеть
11:53
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина показала повзрослевших сыновей
11:53
Шоу-бизнес
Уехавший с концертами на Украину Макаревич забыл про День Победы
11:52
Происшествия
У казанского и керченского стрелков было одинаковое оружие
11:51
Общество
Россиянам назвали лучшие курорты для похудения
11:49
Общество
Гостиница на 21 номер откроется в здании дачи племянника Николая I в Петербурге
11:49
Экономика
Спрос на аренду жилья в России вырос на 5%
11:46
Общество
Жителям Петербурга объяснили систему оплаты новых квитанций за капремонт
11:44
Экономика
Возможность побороть растущее число бездомных в США поставили под сомнение
11:41
Экономика
Минцифры РФ запускает программу акселерации технологических компаний
11:39
Армия
ВСУ дважды обстреляли территорию ДНР в течение суток
11:37
Происшествия
Слив нефтепродуктов в водохранилище ликвидируют в Тульской области
11:37
Происшествия
Пенсионер с пистолетом угрожал в магазине жительнице Петербурга
11:32
Общество
Принцы Уильям и Гарри не общаются после похорон супруга Елизаветы II
11:30
Общество
Сбербанк выпустит художественный сериал о себе с известными актерами
11:30
Происшествия
Студентов колледжа КФУ в Симферополе эвакуировали из-за письма о минировании
11:25
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце собирается отправить дочь на шоу «Голос.Дети»
11:25
Общество
Сергей Жуков отказался от летних концертов в Татарстане после трагедии в Казани
Все новости

Агата Муцениеце собирается отправить дочь на шоу «Голос.Дети»

Шоу-бизнес
Агата Муцениеце собирается отправить дочь на шоу «Голос.Дети»
 /  Дарья Заморская

Москва, 13 мая. Дочь Павла Прилучного и Агаты Муцениеце — пятилетняя Мия — может принять участие в следующем сезоне музыкального шоу «Голос.Дети». По словам актрисы, у ребенка красивый вокал.

Музыкальный проект уже много лет идет на Первом канале и пользуется большой популярностью. Сама звезда сериала «Закрытая школа» Агата Муцениеце ведет шоу «Голос.Дети» вместе с Дмитрием Нагиевым. В одном из последних интервью она рассказала, что в следующем году ее дочь Мия пойдет в музыкальную школу. По словам актрисы, она давно разглядела у своего ребенка певческий талант, поэтому не исключает, что малышка может появиться в детском «Голосе».

«Она очень артистичная и музыкальная девочка. У нее потрясающий слух и красивый вокал. <...> Так что, «Голос.Дети», жди нас», — рассказала Муцениеце порталу 7days.

Звезда добавила, что Мия, скорее всего, очень расстроится, если не пройдет отборочные туры, однако сама она не видит в этом ничего страшного. По мнению актрисы, ребенок с детства должен привыкать, что «не все в жизни дается легко, можно и проиграть».

«Я буду рядом, мы вместе преодолеем этот проигрыш, отряхнемся и пойдем дальше», — оптимистично заявила Муцениеце.

Зрители шоу «Голос.Дети» часто критикуют звездных родителей, которые отправляют детей на проект. Так, победа дочери Алсу в шестом сезоне обернулась большим скандалом. Критиковали и наследницу Сергея Трофимова, которая заняла второе место в последнем сезоне.

После выхода финального выпуска «Голос.Дети» пользователи Сети осудили наставников проекта, которые решили дать детям исполнить взрослые песни. Они назвали восьмой сезон «позорищем на весь мир» и в очередной раз потребовали создателей шоу сменить жюри.

дети голос шоу прилучный муцениеце
Комментировать
Самое популярное
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 281337 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 195845 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 193903 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Общество 152450 12 мая 2021
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 141440 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Все новости / Шоу-бизнес / Агата Муцениеце собирается отправить дочь на шоу «Голос.Дети»
Рейтинг@Mail.ru