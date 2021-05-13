Сергей Жуков отказался от летних концертов в Татарстане после трагедии в Казани

Москва, 13 мая. Солист поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков отменил летние концерты в Казани и Набережных Челнах. Он отказался от выступлений в связи с трагедией в казанской гимназии.

Об отмене летних концертов в Татарстане Жуков объявил на своей странице в Instagram. Певец признался, что был шокирован новостями о случившемся в Казани. Поскольку исполнитель сам является отцом, он тут же представил, что пережили родители учащихся подвергшейся атаке гимназии.

«Все случившееся — ужасно. В сложившихся обстоятельствах я не могу петь и веселить зрителей, как это принято на концертах «Руки Вверх!»», — отметил Жуков.

Запланированные концерты в Татарстане исполнитель перенес на осень. Солист «Руки Вверх!» заверил, что все билеты будут действительны. Жуков также принес соболезнования семьям погибших.

Казанская гимназия №175 подверглась атаке 19-летнего стрелка Ильназа Галявиева 11 мая. Жертвами нападения стали девять человек, в том числе семь детей. После инцидента некоторых пострадавших доставили в Москву, состояние четырех из них остается тяжелым.