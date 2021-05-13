Силы Черноморского флота РФ постоянно наблюдают за ситуацией в регионе

Севастополь, 13 мая. Военнослужащие Черноморского флота ВМФ РФ постоянно находятся в море, так как ведут наблюдение за текущей обстановкой в регионе.

По словам командующего ЧФ вице-адмирала Игоря Осипова, сегодняшняя ситуация в Черном и Средиземном морях заставляет внимательно следить за обстановкой.

«Зона ответственности осталась та же, задач стало больше, но мы справляемся», — объяснил командующий.

Стоит отметить, что в последнее время акваторию Черного моря на регулярной основе посещают корабли стран НАТО. Они в том числе проводят учения недалеко от территориальных вод России. Так, последним в Черноморский регион зашел патрульный корабль ВМС Франции Commandant Birot.