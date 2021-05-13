Новозеландского депутата выгнали из парламента за ритуальный танец на дебатах

Веллингтон, 13 мая. Новозеландский депутат Равири Вайтити исполнил танец народа маори на заседании парламента страны. Политика попросили покинуть помещение.

Вайтити начал танцевать во время дебатов о правах коренных народов, сообщили иностранные СМИ. Он перебил премьер-министра страны Джасинду Ардерн и обвинил оппозиционную фракцию Новой Зеландии в «расистских настроениях».

Между политиками произошел напряженный разговор. Микрофон Вайтити отключили, после чего он начал танцевать. Депутата попросили удалиться из зала заседания, подчеркнули в материале.

Ранее власти Новой Зеландии заявили, что планируют отказаться от продажи табака к 2025 году.