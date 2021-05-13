Праздник, зародившийся более 40 лет назад как инициатива небольшой группы музейных работников, с каждым годом привлекает все больше людей и становится все более технологичным.

ФАН узнал, когда пройдет Международный день музеев в 2021 году и как принять в нем участие, даже если в вашем населенном пункте нет ни одного музейного учреждения.

18 мая — Международный день музеев

История праздника началась в 1977 году в Москве. О необходимости его учреждения в рамках генеральной конференции заявили представители Международного совета музеев (ICON), которые акцентировали внимание на необходимости культурного просвещения населения.

Идея создания дня, который стирал бы государственные границы и позволял каждому человеку прикоснуться к культуре своего народа и других стран, существовала уже давно. Еще в 1951 году представители ICON отправились в «Крестовый поход за музеи». Такое название получила акция в поддержку развития музейного дела и приобщения его к сфере образования. Спустя почти 15 лет идея оформилась в международное торжество, которое на первом этапе поддержали лишь некоторые страны во главе с СССР.

В начале 2000-х годов праздник все более привлекал внимание мирового сообщества. В 2007 году его участниками стали уже 70 стран, а спустя восемь лет — 145. В прошлом году, несмотря на жесткие пандемийные ограничения и запрет на посещение культурных заведений, ICON привлек к участию в акции 89 млн человек. Именно столько пользователей социальных сетей посетили виртуальные мероприятия, организованные ICON в 2020 году.

В нынешнем году торжество снова пройдет в установленную дату — 18 мая. Она выпадает на вторник, а значит, всего через три дня состоится еще одно яркое и захватывающее событие. По традиции, в ближайшую субботу после праздника проводится Ночь музеев, когда все музейные учреждения распахивают свои двери для гостей, желающих соприкоснуться с культурой в необычной и загадочной обстановке.

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Чем важен международный день музеев

По словам представителей ICON, при учреждении праздника организация преследовала цель привлечь внимание мировой общественности к работе музеев и показать, насколько она важна для развития культурного обмена.

«Хранилища культуры», которыми и выступают музейные учреждения, призваны:

сохранять диалог между народами;

демонстрировать единство и развивать взаимопонимание;

обогащать культуры;

содействовать международному сотрудничеству.

Но значение торжества можно рассматривать не только в глобальном, но и узком смысле. Ведь каждый человек, независимо от его возраста, места проживания и финансовых возможностей, может «побывать» практически в любом музее мира. Современные технологии помогли ICON достичь поставленной более 70 лет назад цели — сделать культуру общедоступной.

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Как отмечается Международный день музеев

Ежегодно он проходит под собственным лозунгом. Первый связывал значение музейных организаций и сохранение окружающей среды.

В нынешнем году приоритеты серьезно изменились. Идея торжества заложена в слоган «Будущее музеев: восстановление и переосмысление». Он подразумевает необходимость восстановления музейных учреждений, серьезно пострадавших в период пандемийных ограничений, и их развитие с активным использованием современных технологий.

Учреждения осваивают цифровые форматы и в нынешнем году представят свои экспозиции в рамках онлайн-экскурсий и телеконференций. Присоединиться к ним сможет каждый человек. Даже находясь за тысячи километров от центров культуры, можно «прогуляться» по залам Эрмитажа, заглянуть в Третьяковку и, не выезжая за рубеж, насладиться главными выставками Британского и Египетского музеев. Цифровые форматы стирают границы, и этим стоит воспользоваться!