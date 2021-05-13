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Елена Панина: Оливер Стоун призвал США отстать от России и решать свои проблемы

Политика
Елена Панина: Оливер Стоун призвал США отстать от России и решать свои проблемы
ТАСС  /  Дружинин Алексей

Мнение депутата Госдумы, директора Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елены Паниной

Знаменитый американский режиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун в интервью The Washington Post призвал Соединенные Штаты прекратить оголтелую кампанию против России и не претендовать на единоличный контроль над всем миром.

За словами этого титулованного кинематографиста, лауреата трех премий «Оскар», стоит, преимущественно, боль и тревога за собственную страну. Сам Стоун прошел огромную жизненную школу.

Он является ветераном войны во Вьетнаме, где был дважды ранен. В отличие от большинства нынешних американских политиков, этот 74-летний мужчина знает на личном примере, что такое война и какие причины ее вызывают — желание навязать другим народам свою волю.

Стоуна определенно беспокоят претензии Вашингтона на исключительность, доминирование сторонников агрессивной внешней политики, не желающих прислушиваться к чужому мнению. Прославленный кинематографист считает такой курс самоубийственным, прежде всего, для самих США.

Елена Панина: Оливер Стоун призвал США отстать от России и решать свои проблемы
Федеральное агентство новостей  / 

Мания величия и гордыня, отсутствие намерений сотрудничать с другими странами подталкивают это государство к агрессивным действиям. При этом заявления Штатов о том, что они умеют выстраивать союзнические отношения, не соответствуют действительности.

Ведь в представлении Вашингтона любой альянс — это подчинение «партнеров» его интересам, что сегодня все больше людей замечают в мире.

Так, на днях фонд Alliance of Democracies опубликовал данные опроса 50 тысяч человек в 53-х странах, который показал, что 44% респондентов опасаются негативного американского влияния на демократию в их государствах.

Для сравнения: китайского влияния боятся 38% опрошенных, а российского — всего 28%. Это должно бы стать аргументом для США в пользу отказа от попыток единоличного доминирования.

Однако способны ли на это американские элиты? Стоун отмечает, что многие американцы поддерживают его точку зрения, однако «политики с таким мнением никогда не побеждают на выборах, так как их высмеивает пресса».

Елена Панина: Оливер Стоун призвал США отстать от России и решать свои проблемы
Федеральное агентство новостей  / 

И в целом Соединенные Штаты сегодня не просто повторяют эпоху маккартизма с террором против инакомыслящих, но даже в чем-то превзошли ее, когда обструкции были подвергнуты даже действующий на тот момент президент Дональд Трамп и миллионы его сторонников.

Как талантливый художник, видящий творческим взглядом признаки приближающейся катастрофы для своей страны, Стоун призывает вашингтонских политиков поменять курс, пока не поздно.

Вопрос в том, сколько у США осталось для этого времени. Многополярный мир все явственнее становится ощутимой реальностью в геополитике.

россия сша оливер стоун политика елена панина
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