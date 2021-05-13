Послы G7 потребовали от Украины урегулировать ситуацию с «Нафтогазом»

Киев, 13 мая. Урегулирование ситуации в компании «Нафтогаз Украины» должно проходить в соответствии с международными нормами корпоративного управления, написали послы G7 в Twitter.

Бывший глава энергетической компании Андрей Коболев был уволен с должности руководителя «Нафтогаза» в апреле текущего года. После этого президент Украины Владимир Зеленский предложил своего кандидата на пост руководителя компании. На Западе, как и в самом «Нафтогазе», негативно восприняли такие изменения.

В сообщении послов G7 сказано, что представители «Большой семерки» обеспокоены ситуацией. Украинское правительство и наблюдательный совет компании не смогли прийти к единому мнению. Поэтому послы призывают Кабмин Украины решить этот вопрос как можно скорее.

В набсовете «Нафтогаза» ранее пожаловались на недопуск к выполнению обязанностей.