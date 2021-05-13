Обнародована переписка педагога и восьмиклассников во время бойни в казанской школе

Казань, 13 мая. В Сети появилась переписка учительницы гимназии №175 с учениками 8 «Б» класса. Во время стрельбы женщина успокаивала детей и советовала сидеть тихо.

Предварительно известно, что кабинет, в котором заперлись испуганные дети, находился рядом с 8 «А» классом, куда ворвался 19-летний Ильназ Галявиев с дробовиком.

Педагог все это время спрашивала о состоянии школьников и советовала не передавать паническое настроение родителям. Женщина успокаивала детей и докладывала им обстановку.

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Ранее сайт 360tv.ru опубликовал кадры покупки оружия казанским стрелком в Йошкар-Оле. На записи видно, как Галявиев оплачивает карточкой покупку.