Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
13 мая 11:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:57
Армия
Военный эксперт Тимошенко назвал признаки подготовки США к высадке на Чукотку
11:55
Происшествия
Полиция Петербурга разыскивает обокравшую пенсионера «продавщицу меда»
11:55
Общество
Диетолог объяснил, как ни в чем себе не отказывать и не толстеть
11:53
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина показала повзрослевших сыновей
11:53
Шоу-бизнес
Уехавший с концертами на Украину Макаревич забыл про День Победы
11:52
Происшествия
У казанского и керченского стрелков было одинаковое оружие
11:51
Общество
Россиянам назвали лучшие курорты для похудения
11:49
Общество
Гостиница на 21 номер откроется в здании дачи племянника Николая I в Петербурге
11:49
Экономика
Спрос на аренду жилья в России вырос на 5%
11:46
Общество
Жителям Петербурга объяснили систему оплаты новых квитанций за капремонт
11:44
Экономика
Возможность побороть растущее число бездомных в США поставили под сомнение
11:41
Экономика
Минцифры РФ запускает программу акселерации технологических компаний
11:39
Армия
ВСУ дважды обстреляли территорию ДНР в течение суток
11:37
Происшествия
Слив нефтепродуктов в водохранилище ликвидируют в Тульской области
11:37
Происшествия
Пенсионер с пистолетом угрожал в магазине жительнице Петербурга
11:32
Общество
Принцы Уильям и Гарри не общаются после похорон супруга Елизаветы II
11:30
Общество
Сбербанк выпустит художественный сериал о себе с известными актерами
11:30
Происшествия
Студентов колледжа КФУ в Симферополе эвакуировали из-за письма о минировании
11:25
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце собирается отправить дочь на шоу «Голос.Дети»
11:25
Общество
Сергей Жуков отказался от летних концертов в Татарстане после трагедии в Казани
Все новости

Блогер Ида Галич судится с застройщиком из-за московской недвижимости

Шоу-бизнес
Блогер Ида Галич судится с застройщиком из-за московской недвижимости
instagram.com  /  @galichida

Москва, 13 мая. Блогер и телеведущая Ида Галич планирует взыскать свыше 500 тысяч рублей с застройщика из-за несвоевременной передачи в собственность московской недвижимости.

Знаменитость усердно работала и за несколько лет смогла приобрести загородный дом, а также две квартиры в столице. Однако с одной из квартир у блогера возникли проблемы, из-за чего она подала иск к ООО «Тирон» в Гагаринский суд Москвы. Галич хочет взыскать с застройщика неустойку за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства.

«Сумма исковых требований — 490 тысяч рублей, плюс компенсация морального вреда, который оценен в 30 тысяч. Беседа сторон по данному вопросу назначена на 27 мая», — сообщили «СтарХиту» в пресс-службе суда.

Роскошный загородный особняк площадью 280 квадратных метров телеведущая приобрела в ипотеку. Блогер уже полностью выплатила кредит за дом, который обошелся ей примерно в 20 миллионов рублей. Еще около 10 миллионов она потратила на ремонт. Галич приобрела особняк во время беременности и планировала жить в доме с ребенком и мужем Аланом Басиевым, однако в апреле этого года развелась с супругом.

Ида Галич признавалась, что опасается за свое здоровье. Знаменитость боится страшных диагнозов, например, онкологического заболевания.

суд галич блогер
Комментировать
Самое популярное
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 281337 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 195845 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 193903 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Общество 152450 12 мая 2021
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 141440 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Все новости / Шоу-бизнес / Блогер Ида Галич судится с застройщиком из-за московской недвижимости
Рейтинг@Mail.ru