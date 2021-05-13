Блогер Ида Галич судится с застройщиком из-за московской недвижимости

Москва, 13 мая. Блогер и телеведущая Ида Галич планирует взыскать свыше 500 тысяч рублей с застройщика из-за несвоевременной передачи в собственность московской недвижимости.

Знаменитость усердно работала и за несколько лет смогла приобрести загородный дом, а также две квартиры в столице. Однако с одной из квартир у блогера возникли проблемы, из-за чего она подала иск к ООО «Тирон» в Гагаринский суд Москвы. Галич хочет взыскать с застройщика неустойку за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства.

«Сумма исковых требований — 490 тысяч рублей, плюс компенсация морального вреда, который оценен в 30 тысяч. Беседа сторон по данному вопросу назначена на 27 мая», — сообщили «СтарХиту» в пресс-службе суда.

Роскошный загородный особняк площадью 280 квадратных метров телеведущая приобрела в ипотеку. Блогер уже полностью выплатила кредит за дом, который обошелся ей примерно в 20 миллионов рублей. Еще около 10 миллионов она потратила на ремонт. Галич приобрела особняк во время беременности и планировала жить в доме с ребенком и мужем Аланом Басиевым, однако в апреле этого года развелась с супругом.

Ида Галич признавалась, что опасается за свое здоровье. Знаменитость боится страшных диагнозов, например, онкологического заболевания.