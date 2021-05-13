Еще 8380 человек заболели коронавирусом в России

Москва, 13 мая. Российские медики продолжают бороться с распространением коронавируса по стране.

Согласно официальным данным, за прошедшие сутки в 84 регионах РФ было выявлено 8380 новых случаев коронавируса. При этом в 16,1% болезнь не имела клинических проявлений.

«Зафиксировано 392 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9349 человек»,— сказано в сообщении.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 913 439 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 114 723 летальных исхода, выздоровели 4 527 878 человек.