Актриса Анастасия Мельникова изменилась до неузнаваемости после коронавируса

Москва, 13 мая. Актриса Анастасия Мельникова сильно изменилась после перенесенного коронавируса. Поклонники обратили внимание на внешность звезды.

Знаменитость посетила Ледовый дворец, где прошел концерт, посвященный празднованию Великой Победы. Она была, как всегда, яркой и жизнерадостной. Фанатам звезды сериалов «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей» бросились в глаза ее формы. Актриса сильно изменилась.

Поклонники заметили, что артистка набрала вес. Не исключено, что резкие перемены во внешности связаны с последствиями болезни.

«Я и дочь Маша на самоизоляции. Простите, если не смогу активно работать, отвечать на звонки некоторое время. Мы с Машей лечимся и не теряем оптимизма, не паникуем», — объявила звезда о своей болезни в конце прошлого года.

Возможно артистка готовится к новой роли, поэтому ей пришлось изменить внешность. Сама Мельникова это никак не комментирует.

Анастасия Мельникова воспитывает дочь. Накануне Пасхи она рассказала удивительную историю, как стала матерью. Рождение дочери знаменитость связывает с верой.