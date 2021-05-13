Слив нефтепродуктов в водохранилище ликвидируют в Тульской области

Тула, 13 мая. Экологи тульского региона зафиксировали слив нефтепродуктов в одном из крупнейших местных водохранилищ.

Перспектива загрязнения возникла под Новомосковском, втором по величине городе области. Любовское водохранилище используется для охлаждения агрегатов местной ГРЭС, а соседние реки питают город и близлежащие районы. На полученный тревожный сигнал тут же отреагировали в оперативных службах и областном правительстве. Факт появления нефтепродуктов в водохранилище и реке Маклец подтвердился.

«По предварительной информации розлив топлива в водный объект связано с аварийной ситуацией на предприятии «Новомосковский хлор». На поверхности реки обнаружена тонкая масляная пленка. Обследуется территория и отбираются пробы природной и сточных вод», — заявили в Министерстве природных ресурсов и экологии Тульской области.

Обстановку мониторят и спасатели. Они осуществляют мероприятия по установке специальных заграждений и утилизации нефтепродуктов.

«Угрозы экологического загрязнения нет», — отметили в Главном Управлении МЧС России по Тульской области.

Специалисты региона и природоохранная прокуратура держат ситуацию на контроле. Надзорный орган даст правовую оценку произошедшему.

Ранее ФАН писал, что сразу два источника загрязнения реки Дон обнаружили тульские экологи.