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Слив нефтепродуктов в водохранилище ликвидируют в Тульской области

Происшествия
Слив нефтепродуктов в водохранилище ликвидируют в Тульской области
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Тула, 13 мая. Экологи тульского региона зафиксировали слив нефтепродуктов в одном из крупнейших местных водохранилищ.

Перспектива загрязнения возникла под Новомосковском, втором по величине городе области. Любовское водохранилище используется для охлаждения агрегатов местной ГРЭС, а соседние реки питают город и близлежащие районы. На полученный тревожный сигнал тут же отреагировали в оперативных службах и областном правительстве. Факт появления нефтепродуктов в водохранилище и реке Маклец подтвердился.

«По предварительной информации розлив топлива в водный объект связано с аварийной ситуацией на предприятии «Новомосковский хлор». На поверхности реки обнаружена тонкая масляная пленка. Обследуется территория и отбираются пробы природной и сточных вод», — заявили в Министерстве природных ресурсов и экологии Тульской области.

Обстановку мониторят и спасатели. Они осуществляют мероприятия по установке специальных заграждений и утилизации нефтепродуктов.

«Угрозы экологического загрязнения нет», — отметили в Главном Управлении МЧС России по Тульской области.

Специалисты региона и природоохранная прокуратура держат ситуацию на контроле. Надзорный орган даст правовую оценку произошедшему.

Ранее ФАН писал, что сразу два источника загрязнения реки Дон обнаружили тульские экологи.

 

тульская область экологическая катастрофа
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