Бюст башкирскому генералу Минигали Шаймуратову появился в ЛНР

Луганск, 13 мая. Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил Луганскую Народную Республику, где принял участие в церемонии открытия бюста Минигали Шаймуратову.

Торжественные мероприятия приурочены к 85-летию школы №22, расположенной в городе Петровское. Пять лет назад учебному учреждению присвоили имя командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генерал-майора Минигали Шаймуратова. В честь памятной даты на территории школы открыли бюст.

«Мы благодарны за поддержку всем жителям Башкортостана и желаем мира и процветания братской республике», — заявила директор учебного учреждения Гульназ Серова.

Радий Хабиров поблагодарил жителей Луганской Народной Республики за сохранение памяти о Минигали Шаймуратове. Военнослужащий погиб в феврале 1943 года в окрестностях поселка Штеровка. Члены делегации из Башкортостана и представители ЛНР возложили цветы к месту последнего боя легендарного воина.