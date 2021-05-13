Появилось видео параллельного Северо-Крымскому каналу главного водовода Крыма

Керчь, 13 мая. Крымский блогер Игорь Корсаков показал строительство главного водовода полуострова, который проходит параллельно Северо-Крымскому каналу.

Блогер снял новый главный водопроводный тракт Крыма, который позволит обеспечить водой восточную часть полуострова. Корсаков показал заполненный водой Северо-Крымский канал, который без украинских поставок снабжается из трех артезианских источников и реки Биюк-Карасу. В 7,3 км от канала строители копают траншеи под новый водовод, протяженность которого превысит 200 км.

Первый участок нового водовода, по словам блогера, протянется на 154 км от села Зорькино до Владиславовки, где расположена насосная станция. Отсюда вода будет распределяться между Керчью и Феодосией. Пропускная способность двух труб диаметром 800 мм составит 89 тыс. кубометров в сутки. На отдельных участках трубы уже присыпают землей. Также Корсаков показал строительство новой насосной станции и рассказал о двух типах труб (производства КНР и российского Липецка).

«От Владиславовки до Керчи нужно проложить 93,6 км трубы-«чугунины», две нитки «восьмисотки». И они полностью заменят Северо-Крымский канал», - рассказал Корсаков.

Подписчики блогера пришли в восторг от показанного им масштабного строительства в Крыму. Россияне шутят, что видео может причинить вред здоровью отдельных украинских пользователей, мечтающих о гуманитарной катастрофе на полуострове из-за воды. Также в Сети отмечают чистоту Северо-Крымского канала без украинских поставок, считая, что поиск новых источников пошел крымчанам на пользу.

«Воду в канале сейчас не сравнить с той, что была из Днепра. Чистейшая артезианская, или грязная со всей Украины», - пишет Николай Бобылев.

Ранее Корсаков показал, как Северо-Крымский канал заполняется водой вопреки планам Украины. Это стало возможным благодаря выходу реки Биюк-Карасу из берегов. Видео крымского блогера восхитило не только крымчан и остальных россиян, но и отдельных зрителей с Украины, не разделяющих планы Киева против полуострова.