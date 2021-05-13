Российский космический буксир «Зевс» могут интегрировать в систему ПВО страны

Москва, 13 мая. Российский космический ядерный буксир «Зевс» могут интегрировать в систему ПВО страны для отслеживания воздушных целей потенциального противника.

Как следует из материалов Исследовательского центра им. Келдыша (входит в Роскосмос), которые попали в распоряжение РИА Новости, буксир сможет собирать данные о воздушных целях прямо с орбиты и передавать средствам ПВО на Земле. В зависимости от мощности аппаратуры «Зевс» сможет покрывать зону радиусом от 2200 до 4300 километров, куда входит территория не только России, но и соседних стран.

Космические аппараты на основе модуля «Зевса» также планируют использовать для зондирования Земли и межорбитальной транспортировки грузов. Проект создания буксира, который получил название «Нуклон», стартовал в 2010 году. Макет буксира был представлен впервые в 2019 году на Международном авиакосмическом салоне (МАКС).

В 2020 году замдиректора Роскосмоса Юрий Урличич заявил, что буксир направят на испытания на орбиту в 2030 году. Разработка проекта будет закончена в 2024 году, его оценочная стоимость составляет 4 млрд рублей. Буксир позволит совершать полеты до Луны и к планетам Солнечной системы.

Ранее на сайте Роскосмоса в честь 75-летия НПЦАП им. Пилюгина были опубликованы архивные документы об исследовании в СССР немецких баллистических ракет. Изучение зарубежных технологий в 1945 году дало толчок развитию всей советской космической отрасли и ракетостроения.