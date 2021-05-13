Киев, 13 мая. Киевский суд 13 мая будет избирать меру пресечения в отношении украинского политика Виктора Медведчука. Об этом сообщили в Верховной раде.

Через несколько часов станет известно о результатах заседания суда. Прокуратура Украины требует ареста политика или залога в размере почти 10 миллионов евро.

Ранее лидеру политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» было предъявлено обвинение в государственной измене. Обыски в квартире политика прошли 11 мая. Виктор Медведчук заявил, что находится на Украине и не планирует скрываться. Он подчеркнул, что не считает себя виновным и готов защищаться. Сообщение прокуратуры Медведчук назвал «политической расправой».