Подруга Светланы Светличной рассказала о состоянии актрисы

Москва, 13 мая. Актриса Светлана Светличная после выписки из больницы чувствует себя гораздо лучше. За звездой кино ухаживают родственники, рассказала подруга кинодивы Елена Перелыгина.

Артистка попала в больницу из-за проблем с давлением, совсем недавно ее выписали из клиники. Сейчас знаменитость чувствует себя гораздо лучше.

«Состояние стабильное, она дома. Есть некоторые проблемы, но человек в возрасте, это объяснимо. Родные заботятся о ней. Хочется верить, что энергии Светланы Афанасьевны, ее творческого потенциала хватит на долгие годы, и она будет радовать нас своей красотой, грацией и своим нереальным чувством прекрасного», — сказала подруга знаменитости Елена Перелыгина в беседе с Пятым каналом.

Когда артистка попала в больницу в апреле, в прессе появилась информация, что у знаменитости инсульт. Но позднее этот диагноз не подтвердился.

Источник в медучреждении, где лежала звезда, сообщил, что у артистки проблемы с памятью. При этом 80-летняя кинодива кокетничала и не расставалась со своей любимой шляпой.