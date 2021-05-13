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Проект «Работа без границ» обсудили в Евразийской экономической комиссии

Экономика
Проект «Работа без границ» обсудили в Евразийской экономической комиссии
pixabay.com

Москва, 13 мая. Запуск цифрового проекта «Работа без границ», намеченный на 1 июля, обсудили в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии.

Встреча прошла между заместителем министра экономического развития России Дмитрием Вольвачем и членом Коллегии по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Гегамом Варданяном. Кроме запуска проекта они обсудили перспективы его дальнейшего развития и формирование первой цифровой экосистемы в Евразийском экономическом союзе.

«Работа без границ» является поисковой системой для получения информации о рабочих местах и соискателях вакансий, которая находится в национальных информационных системах стран Евразийского экономического союза. В РФ это портал «Работа в России», его партнерами выступают крупные коммерческие ресурсы.

«Считаю запуск проекта очень своевременным. Постепенное восстановление стран ЕАЭС от последствий пандемии, безусловно, потребует привлечения квалифицированных кадров в перспективные сектора экономики. Запуск совместного цифрового продукта по поиску вакансий и резюме кандидатов может увеличить мобильность экономически активного населения ЕАЭС и сбалансировать рынок труда», — отметил Вольвач.

Варданян рассказал о действующих механизмах реализации совместных цифровых проектов в ЕАЭС и продемонстрировал функционал системы.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» 13 мая, в 13:00, пройдет пресс-конференция, где эксперты обсудят проблемы трудоустройства россиян с инвалидностью.

минэкономразвития еаэс варданян вольвач работа без границ
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Все новости / Экономика / Проект «Работа без границ» обсудили в Евразийской экономической комиссии
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