Зарубежные IT-фирмы с полумиллионной аудиторией могут обязать открыть офисы в РФ

Москва, 13 мая. Ряд IT-компаний могут обязать открыть представительства на территории России, рассказал депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

Для этого иностранные организации должны иметь аудиторию в более чем 0,5 млн россиян, рассказал он. В случае отказа IT-фирм открывать представительства в РФ могут последовать ограничения в виде запрета на рекламу и получение средств граждан.

Действия Роскомнадзора в отношении соцсети Twitter указывают на решимость РФ отказаться от иностранных IT-компаний. Мнение опубликовано в СМИ.