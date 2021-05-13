«Этот день в истории». Что произошло 13 мая, праздники, факты, люди

13 мая мусульмане отмечают один из главным исламских праздников Ураза-Байрам или как еще его называют Ид-аль-Фитр и «Праздник разговения». Он завершает месяц постов Рамадан. Считается, что возник этот день еще в 624 году, во времена пророка Мухаммеда. В этом году Ураза-Байрам пришелся на 13 мая, это первый день новолуния. Во многих мусульманских странах праздник считается выходным днем, в России в каждом регионе этот вопрос решается отдельно. Традицию поддерживают в Башкирии, Ингушетии, Дагестане, Татарстане и других субъектах. В этот день верующие совершают омовение, надевают праздничную одежду и отправляются на молитву.

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