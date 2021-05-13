В офисе Зеленского раскрыли ожидания от переговоров с Путиным

Киев, 13 мая. Президент России Владимир Путин и его коллега с Украины Владимир Зеленский во время возможной встречи могут проанализировать выполнение парижских договоренностей.

Руководитель офиса украинского лидера Андрей Ермак рассказал, чего ожидает Киев от возможных переговоров на уровне глав государств. По его словам, планируется провести анализ того, как были выполнены договоренности парижского саммита «нормандской четверки».

Представитель офиса Зеленского добавил, что есть вопросы в сфере безопасности, которые остаются нерешенными. Есть множество других тем, которые необходимо обсудить именно на высшем уровне, заключил Ермак.

Как стало известно ранее, президент Украины призвал не допустить еще одну мировую войну.