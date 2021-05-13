Продолжительность зевка указывает на размер мозга

Амстердам, 13 мая. Зависимость между продолжительностью зевка и размером мозга выявили исследователи из Университета Утрехта в Нидерландах.

Специалисты проанализировали 1291 зевание различных животных в ходе походов в зоопарк и просмотра видеороликов. Во внимание ученых попали 46 видов птиц и 55 разновидностей животных. Результаты научной работы показали положительную корреляцию между объемом мозга и продолжительностью зевоты.

Выяснилось, что у животных с крупным мыслительным органом этот естественный процесс длится дольше. Зевота помогает насыщать кровь кислородом и охлаждать мозг. Ученые утверждают, что продолжительность процесса подвергалась воздействию эволюции наряду с мыслительным органом.

Постоянная зевота может сигнализировать о серьезных заболеваниях, таких как сердечная недостаточность, депрессия или невроз, предупредила врач-невролог Ольга Голубинская. Также необходимо обратить внимание на качество сна.