Болгарский журналист осудил «антироссийскую дикость» в стране

София, 13 мая. Автор одного из болгарских изданий Пете Блысков осудил некоторых своих коллег за антироссийские высказывания, граничащие с «дикостью».

Блысков в одном из материалов указал на призыв блогера, писателя Иво Инджева уничтожить памятник советским солдатам из-за якобы неуместного названия. Журналист сравнил коллегу с Геростратом — греком, когда-то спалившим храм Артемиды.

Пете Блысков вспомнил слова историка и журналиста Горана Благоева, который выразил намерение поменять название храма-памятника Александру Невскому в Софии. Подобные высказывания говорят о серьезных психических расстройствах и требуют медицинского наблюдения, считает журналист. Автор материала также подчеркнул, что Благоев и Инджев своими нападками показали всю «ничтожность оскорбления России низкопоклонниками перед Западом».

Российские читатели тепло встретили материал Блыскова, оценив правдивый взгляд на текущую обстановку в Болгарии в плане русофобских настроений.

«Честный взгляд на нездоровую тенденцию: русофобскую вакханалию и постепенное отчуждение некогда братского народа. Автору — респект. Но отрезвит ли это новых Геростратов в Болгарии?» — написал straight jacket.

«Нету никаких «братушек», «братьев» и прочих. Есть армия и флот», — заявил пользователь под ником Губернатор о. Борнео.

Ранее сообщалось о роспуске парламента Болгарии президентом страны Руменом Радевым. Новый состав Народного собрания определят на выборах 11 июля.