Reuters: Boeing планирует вернуть в строй самолеты 737 MAX

Вашингтон, 13 мая. Компания Boeing, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей авиационной техники, готовится к возобновлению работы самолетов 737 MAX.

Ранее компания столкнулась с новым препятствием — американский регулятор потребовал провести проверку из-за проблем с электрическим заземлением в некоторых самолетах. Однако в среду Boeing получил одобрение от Федерального авиационного управления США (FAA) на исправление данной проблемы, о чем узнало агентство Reuters.

«После получения окончательного одобрения от FAA мы выпустили сервисные бюллетени для пострадавшего флота», — заявили в компании.

Также Boeing заявил, что «завершает работу по подготовке к возобновлению поставок». Эти новости вызвали облегчение у американских авиакомпаний, которые ждут разрешения на эксплуатацию 737 MAX к началу летнего туристического сезона, говорится в статье.

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