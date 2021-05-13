Фотографии китайской субмарины нового типа впервые опубликованы в Сети

Пекин, 13 мая. Кадры с изображением новейшей подводной лодки Type-039C Yuan ВМФ КНР появились в китайской социальной сети Weibo.

Судя по изображениям, субмарина готова к спуску на воду со стапелей государственных верфей в городе Ухань. Предполагается, что на снимках присутствует первая подлодка модернизированного проекта Type-039. Геолокация места съемки также указывает на дислокацию подводной лодки в городе Ухань.

Три месяца назад, в феврале 2021 года, данная субмарина уже появлялась в Сети благодаря фотосъемке из космоса, тогда шел монтаж секций ее корпуса. Новые фотографии сделаны совсем недавно, если учитывать состояние новостроек вокруг судостроительной верфи и внешний вид самого корабля.

Ранее сообщалось, что жители КНР восхитились мощью российской боевой техники, показанной на параде Победы в Москве.